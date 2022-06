Calcio, Italia-Germania: dalla vittoria del ’70 al flop del 2022 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Da Italia-Germania 4-3 a Germania-Italia 5-2. Il calendario del Calcio, tra anniversari e attualità, propone un incrocio di date tra Coppa del Mondo e Nations League. Il 17 giugno 1970 andava in scena la ‘partita del secolo’ a Città del Messico. La semifinale dei Mondiali di Messico 1970 rappresenta una pietra miliare del Calcio azzurro e non solo. L’impresa della Nazionale, coronata dal gol di Rivera al 111? in un interminabile sfida, fa parte del patrimonio sportivo e culturale del paese. E pazienza se dopo l’exploit gli azzurri, stremati, vennero travolti in finale dal Brasile di Pelé. Il ricordo di una delle vittorie più iconiche della storia del Calcio tricolore si intreccia con l’attualità. Ancora Italia-Germania, ancora 7 gol. ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 15 giugno 2022) Da4-3 a5-2. Il calendario del, tra anniversari e attualità, propone un incrocio di date tra Coppa del Mondo e Nations League. Il 17 giugno 1970 andava in scena la ‘partita del secolo’ a Città del Messico. La semifinale dei Mondiali di Messico 1970 rappresenta una pietra miliare delazzurro e non solo. L’impresa della Nazionale, coronata dal gol di Rivera al 111? in un interminabile sfida, fa parte del patrimonio sportivo e culturale del paese. E pazienza se dopo l’exploit gli azzurri, stremati, vennero travolti in finale dal Brasile di Pelé. Il ricordo di una delle vittorie più iconiche della storia deltricolore si intreccia con l’attualità. Ancora, ancora 7 gol. ...

Pubblicità

gippu1 : Per la prima volta nella storia del calcio, la Germania è in vantaggio con due gol di scarto sull'Italia in una par… - Gazzetta_it : Le pagelle della Gazzetta: Bastoni disastroso. Si salva solo Donnarumma #GERITA - FBiasin : È curioso osservare come nonostante la quantità infinita di chiacchiere, in queste prime settimane di bla bla, in I… - SportRepubblica : RT @matteopinci: Al #BorussiaPark il dribbling più bello è stato quello di un invasore di campo. Imitato da altri due, meno bravi tecnicame… - fisco24_info : Tardelli: 'All'Italia manca un fuoriclasse in attacco': 'Mancini sta cercando giovani, non vedo un Del Piero o un T… -