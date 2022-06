Calcio, in uscita al cinema “Il viaggio degli eroi” sul trionfo azzurro ai Mondiali 1982 (Di mercoledì 15 giugno 2022) A 40 anni dal trionfo azzurro ai Mondiali di Spagna arriva un nuovo film documentario sul trionfo azzurro. Il 20, 21 e 22 giugno in oltre 100 sale cinematografiche verrà distribuito il nuovo film documentario intitolato “Il viaggio degli eroi”, prodotto da One More Pictures con Rai cinema e Rai Com, distribuito da ALTRE STORIE. A dirigere il lavoro è stato Manlio Castagna mentre la narrazione è a cura di Marco Giallini. La presentazione si è svolta questa mattina alla Casa del cinema di Roma e ha visto la presenza di alcuni dei protagonisti dello storico successo azzurro: Giancarlo Antognoni, Antonio Cabrini, Franco Causio, Bruno Conti, Fulvio Collovati, Giuseppe Dossena, Franco ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022) A 40 anni dalaidi Spagna arriva un nuovo film documentario sul. Il 20, 21 e 22 giugno in oltre 100 saletografiche verrà distribuito il nuovo film documentario intitolato “Il”, prodotto da One More Pictures con Raie Rai Com, distribuito da ALTRE STORIE. A dirigere il lavoro è stato Manlio Castagna mentre la narrazione è a cura di Marco Giallini. La presentazione si è svolta questa mattina alla Casa deldi Roma e ha visto la presenza di alcuni dei protagonisti dello storico successo: Giancarlo Antognoni, Antonio Cabrini, Franco Causio, Bruno Conti, Fulvio Collovati, Giuseppe Dossena, Franco ...

