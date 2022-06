Calcio: Barcellona prepara una nuova offerta per Lewandowski al Bayern Monaco (Di mercoledì 15 giugno 2022) Monaco di Baviera, 15 giu. (Adnkronos) - Il Barcellona sta pianificando una nuova offerta per l'attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski, secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Bild, secondo il quale il loro ultimo tentativo di ottenere il 33enne capocannoniere della Bundesliga potrebbe essere messo in campo prima della fine della settimana. Secondo quanto riferito, il Barca ha presentato una prima offerta di 32 milioni di euro che non è stata considerata abbastanza buona dai campioni di Germania. Gli spagnoli hanno tuttavia vincoli finanziari a causa dei grossi debiti. I dirigenti del Bayern hanno insistito sul fatto che non permetteranno a Lewandowski di rescindere il suo contratto che durerà un altro ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022)di Baviera, 15 giu. (Adnkronos) - Ilsta pianificando unaper l'attaccante delRobert, secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Bild, secondo il quale il loro ultimo tentativo di ottenere il 33enne capocannoniere della Bundesliga potrebbe essere messo in campo prima della fine della settimana. Secondo quanto riferito, il Barca ha presentato una primadi 32 milioni di euro che non è stata considerata abbastanza buona dai campioni di Germania. Gli spagnoli hanno tuttavia vincoli finanziari a causa dei grossi debiti. I dirigenti delhanno insistito sul fatto che non permetteranno adi rescindere il suo contratto che durerà un altro ...

