Cagliari, Joao Pedro in uscita: Il Monza ha messo gli occhi sull’ex Palermo (Di mercoledì 15 giugno 2022) In seguito alla promozione in Serie A, il Monza punta a rinforzare il reparto offensivo con l'attaccante del Cagliari, Joao Pedro Leggi su mediagol (Di mercoledì 15 giugno 2022) In seguito alla promozione in Serie A, ilpunta a rinforzare il reparto offensivo con l'attaccante del

Pubblicità

iaiakiss : Ma io dico, Joao vuole andare via? Secondo me no, è Giulini che incassare ???? Calciomercato Cagliari – Il Monza sfid… - infoitsport : Joao Pedro Torino, i granata non affondano il colpo: la valutazione è ritenuta troppo alta - Cagliari News 24 - infoitsport : Monza, non solo Cragno e Joao Pedro: piace un centrocampista del Cagliari - infoitsport : Monza-Cagliari, incontro in corso per Joao Pedro: Berlusconi vuole chiudere subito - TUTTOB1 : Cagliari, summit in corso con il Monza: si prova a chiudere la cessione di Joao Pedro -