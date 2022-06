Bonus edilizi, le banche cedano crediti a chiunque: si rischia un boomerang (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma – “Per preservare un meccanismo normativo prezioso come quello della monetizzazione dei Bonus edilizi, senza nel contempo sacrificare le esigenze di contrasto all’utilizzo indebito, nonché per evitare che l’intero comparto dell’edilizia subisca conseguenze irreparabili, chiediamo un intervento normativo che ripristini per le banche la possibilità di cedere liberamente i crediti acquisiti, indipendentemente dalla natura soggettiva del cessionario. Ciò, nell’attuale contesto normativo, non presenta profili di rischio di frodi, in quanto, oltre ai controlli preventivi come visto di conformità e attestazione di congruità dei costi e ai presìdi antiriciclaggio già previsti dal D.L. Antifrodi, il sistema bancario offre ampie ed ulteriori garanzie, avendo fin dall’origine implementato procedure ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma – “Per preservare un meccanismo normativo prezioso come quello della monetizzazione dei, senza nel contempo sacrificare le esigenze di contrasto all’utilizzo indebito, nonché per evitare che l’intero comparto dell’a subisca conseguenze irreparabili, chiediamo un intervento normativo che ripristini per lela possibilità di cedere liberamente iacquisiti, indipendentemente dalla natura soggettiva del cessionario. Ciò, nell’attuale contesto normativo, non presenta profili di rischio di frodi, in quanto, oltre ai controlli preventivi come visto di conformità e attestazione di congruità dei costi e ai presìdi antiriciclaggio già previsti dal D.L. Antifrodi, il sistema bancario offre ampie ed ulteriori garanzie, avendo fin dall’origine implementato procedure ...

