Bollette | sconto su luce e gas a luglio | l’iniziativa del Governo

Leggi su vesuvius

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Ilè pronto a ridurre i costi delledie gas per il mese diLa crisi energetica ha spinto ila intervenire e compiere degli sconti sulledie gas. In tal modo si possono tutelare tutte quelle famiglie e aziende in gravi difficoltà economiche. Ilha deciso di applicare unosulledie gas (Fonte: Pixabay)L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha compiuto uno studio dei contratti di approvvigionamento destinati all’importazione di gas in Italia. L’analisi attuata ha avuto lo scopo di monitorare i costi, in modo tale che adesso il...