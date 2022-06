Bimba morta:biglietto,'non si può perdonare,sei stata amata' (Di mercoledì 15 giugno 2022) "Non so perché la tua mamma ha deciso di farti questo. Anch'io sono mamma e amo mia figlia più di qualsiasi cosa al mondo. Non pensare che non ti abbia amato perché andare via con questo ricordo è ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 giugno 2022) "Non so perché la tua mamma ha deciso di farti questo. Anch'io sono mamma e amo mia figlia più di qualsiasi cosa al mondo. Non pensare che non ti abbia amato perché andare via con questo ricordo è ...

Pubblicità

fanpage : La piccola Elena, la bimba di 5 anni rapita nel catanese, è stata trovata morta - victoriamlarac : RT @ArmoniosiAccent: Elena la bimba di 4 anni è morta. Auguro a questa donna le peggiori cose. Una preghiera per questo bellissimo angiole… - ilmeteoit : #Bimba morta nel catanese: la madre confessa, 'l'ho uccisa io' (video) - ilSicilia : #Cronaca Bimba morta nel Catanese, il legale della madre: “Spinta da forza sovrannaturale, ha agito come se non fos… - paterno_carlo : -