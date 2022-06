Beach volley, Mondiale Roma 2022. Ranghieri/Lupo belli di notte! Battuti i francesi e il sogno continua (Di mercoledì 15 giugno 2022) Alex Ranghieri e il più padrone di casa di tutti, Daniele Lupo continuano il loro volo Mondiale e si qualificano per gli ottavi di finale della rassegna iridata Romana dove domani troveranno ad attenderli due ex campioni del mondo, gli olandesi Brouwer/Meeuwsen. Una vittoria limpida e convincente, quella della coppia azzurra che supera 2-0 i francesi Gauthier-Rat/Krou, piuttosto tenuti alla vigilia per la loro capacità di interpretare al meglio le gare secche. Stavolta hanno creato problemi agli italiani solo nella parte iniziale dei due set disputati su un centrale di Roma pieno come non mai nei giorni precedenti che ha accompagnato con grande entusiasmo tutte le partite che vedevano impegnati gli azzurri. Ranghieri/Lupo si trovano ad ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) Alexe il più padrone di casa di tutti, Danieleno il loro voloe si qualificano per gli ottavi di finale della rassegna iridatana dove domani troveranno ad attenderli due ex campioni del mondo, gli olandesi Brouwer/Meeuwsen. Una vittoria limpida e convincente, quella della coppia azzurra che supera 2-0 iGauthier-Rat/Krou, piuttosto tenuti alla vigilia per la loro capacità di interpretare al meglio le gare secche. Stavolta hanno creato problemi agli italiani solo nella parte iniziale dei due set disputati su un centrale dipieno come non mai nei giorni precedenti che ha accompagnato con grande entusiasmo tutte le partite che vedevano impegnati gli azzurri.si trovano ad ...

Volleyball_it : Mondiali Beach Volley: Menegatti-Gottardi superano l'Argentina e accedono agli ottavi by - sportface2016 : #BeachWorldChampsRome, il programma degli ottavi di finale maschili con due coppie azzurre: orari, diretta tv e str… - sportface2016 : #BeachWorldChampsRome, Daniele #Lupo e Alex #Ranghieri volano agli ottavi: battuti in due set i francesi Krou/Gauth… - zazoomblog : LIVE – Nicolai-Cottafava-Diaz-Alayo 1-0 (21-18 17-11): Mondiali Roma 2022 beach volley in DIRETTA - #Nicolai-Cottaf… - ematr_86 : @RaiPlay dobbiamo trasmettere domani gli ottavi di finale del Beach Volley alle 21.00 ci sarà la coppia Nicolai/Cot… -