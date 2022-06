Ardea al ballottaggio, Zito: ‘Sono ottimista’ (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il primo turno delle Amministrative ad Ardea si chiude con due punti percentuali di scarto fra Lucio Zito, candidato del centro sinistra, al 39,61% ed il candidato del centro destra, al 41,73%. Leggi anche: Ardea il Comune dove si è votato di meno nel Lazio, l’appello di Zito: andate alle urne al ballottaggio ballottaggio Ardea, le parole di Zito “Due punti percentuali che ci parlano di una distanza ravvicinata, e di una squadra che ha tenuto bene la prova delle elezioni. Si sa che le amministrazioni uscenti godono sempre di uno svantaggio interpretativo, noi invece non ne abbiamo risentito. Questo conferma che il grande lavoro fatto in questi cinque anni è stato riconosciuto da moltissimi. Sono inoltre molto soddisfatto della sinergia conquistata e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il primo turno delle Amministrative adsi chiude con due punti percentuali di scarto fra Lucio, candidato del centro sinistra, al 39,61% ed il candidato del centro destra, al 41,73%. Leggi anche:il Comune dove si è votato di meno nel Lazio, l’appello di: andate alle urne al, le parole di“Due punti percentuali che ci parlano di una distanza ravvicinata, e di una squadra che ha tenuto bene la prova delle elezioni. Si sa che le amministrazioni uscenti godono sempre di uno svantaggio interpretativo, noi invece non ne abbiamo risentito. Questo conferma che il grande lavoro fatto in questi cinque anni è stato riconosciuto da moltissimi. Sono inoltre molto soddisfatto della sinergia conquistata e ...

CorriereCitta : Ardea al ballottaggio, Zito: ‘Sono ottimista’ - Roma_M_Azione : #Ardea: Maurizio Cremonini 41,72% (FdI-Lega-FI) va al ballottaggio con Lucio Zito 39,36 (PD-M5S), terzo Luca Vita… - Arturo_Parisi : RT @you_trend: ?? In otto dei comuni superiori cinque anni fa era stato eletto un sindaco del Movimento 5 Stelle. Di questi otto comuni: -… - SabazioVirbio2 : RT @you_trend: ?? In otto dei comuni superiori cinque anni fa era stato eletto un sindaco del Movimento 5 Stelle. Di questi otto comuni: -… - paoloigna1 : RT @you_trend: ?? In otto dei comuni superiori cinque anni fa era stato eletto un sindaco del Movimento 5 Stelle. Di questi otto comuni: -… -