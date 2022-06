Al Bano e Jasmine Carrisi, scoppia la bomba: l’indiscrezione fa impazzire gli italiani (Di mercoledì 15 giugno 2022) Nuova clamorosa indiscrezione per Al Bano e Jasmine Carrisi che potrebbero essere protagonisti di una trasmissione: tutti i dettagli. Al Bano e Jasmine Carrisi sono pronti a tornare sul piccolo schermo, stavolta insieme e da grandi protagonisti di un’amatissima trasmissione della Rai. Andiamo quindi a vedere l’ultima voce che ha mandato in visibilio i fan. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Nuova clamorosa indiscrezione per Alche potrebbero essere protagonisti di una trasmissione: tutti i dettagli. Alsono pronti a tornare sul piccolo schermo, stavolta insieme e da grandi protagonisti di un’amatissima trasmissione della Rai. Andiamo quindi a vedere l’ultima voce che ha mandato in visibilio i fan. L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

zazoomblog : The Voice Senior: via un giudice in lizza Al Bano e Jasmine - #Voice #Senior: #giudice #lizza - infoitcultura : The Voice Senior, ritorni importanti per la nuova edizione: Al Bano e la figlia Jasmine - zazoomblog : The Voice Senior ritorni importanti per la nuova edizione: Al Bano e la figlia Jasmine - #Voice #Senior #ritorni… - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: Jasmine Carrisi | «Il mio ex fidanzato è diventato gay» La figlia di Al Bano fa esplodere TikTok: Jasmine Carrisi: «Il mio… - tempoweb : #JasmineCarrisi e #AlBano, spifferi #Rai e clamoroso ritorno in tv: dove li vedremo #14giugno… -