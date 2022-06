(Di mercoledì 15 giugno 2022) L’impatto economico dell’invasione russa dell’Ucraina, visto dall’Europa, ha avuto finora le sembianze dei nostri gasdotti e oleodotti un po’ più vuoti del solito, o dei nostri distributori di carburante con prezzi in continua ascesa. Ecco come si spiega un’inedita (per quanto tardiva) attenzione per la «sicurezza energetica» del Vecchio continente. Cambiando prospettiva, e assumendo quella dominante in Medio Oriente, Africa e America, l’impatto economico della guerra prende invece le forme dei campi di grano di Kiev distrutti dai soldati di Mosca, oppure delle navi-cargo vuote di sementi e bloccate nei porti ucraini.

Pubblicità

4csm : RT @CIWF_IT: È un momento cruciale: il prossimo 18 luglio, nel Consiglio Agricoltura e Pesca, si discuterà anche il Regolamento sul traspor… - 4csm : RT @CIWF_IT: Il Regolamento sul trasporto sarà nell'ODG del Consiglio Agricoltura e Pesca che si terrà il prossimo 18 luglio a Bruxelles. M… - vilom1 : RT @CIWF_IT: Il Regolamento sul trasporto sarà nell'ODG del Consiglio Agricoltura e Pesca che si terrà il prossimo 18 luglio a Bruxelles. M… - Guido44895392 : @dcalpirela Adesso che c’è la penuria si ricordano dell’Italia? Questi farabutti hanno reso in questi anni l’agrico… - Cenacdavid : RT @CIWF_IT: Il Regolamento sul trasporto sarà nell'ODG del Consiglio Agricoltura e Pesca che si terrà il prossimo 18 luglio a Bruxelles. M… -

L'Eco di Bergamo

In molti casi - diceBerselli - le ordinanze sono già state firmate: 'Il razionamento dell'... I riflessi sentono anche in, settore in cui è stato chiesto di 'prelevare meno di quanto ..." L'evento internazionale dedicato alle politiche del cibo e all'sarà a Parco Dora e ...del Gusto animerà un'area che fino a qualche anno fa ospitava impianti produttivi e acciaierie e... Agricoltura 4.0. È ora di investire - L'Editoriale, Bergamo Milano, 15 giu.(Adnkronos) - A seguito della decisione del 13 giugno del Consorzio del Ticino di ridurre del 50% le erogazioni di acqua agli utenti del Lago Maggiore, Cia Agricoltori Italiani Lombardi ...(ANSA) - BARI, 15 GIU - L'intelligenza artificiale per monitorare il fabbisogno idrico delle piante per contrastare la desertificazione: per questo in Puglia saranno piantati 500 nuovi ulivi con culti ...