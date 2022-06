Wembley è lontana | Mancini e Southgate ripartono dalle macerie

Leggi su sportface

(Di martedì 14 giugno 2022) Un anno dopo si fa quasi fatica a credere che entrambe erano sul tetto più alto d’Europa. L’Italia è travolta 5-2 dalla Germania, l’Inghilterra cade sotto i 4 colpi dell’Ungheria.è lontano,devono ricostruire senza basi solide. Le prime due della classe sono Ungheria e Germania. “Un peccato chiudere così, loro sono forti e lo sapevamo. Abbiamo concesso troppo nel primo tempo, li abbiamo lasciati giocare”, dice il Ct che non fa drammi. Eppure di notizie positive al Borussia Park di Monchengladbach ce ne sono poche. La caduta dell’imbattibilità passa per il cmturn over:cambia nove uomini nell’undici iniziale rispetto all’ultima sfida, si affida al tridente leggero con Politano e Gnonto ai lati di Raspadori che, dopo pochi minuti, chiama Neuer a un miracolo per salvare i suoi. Al ...