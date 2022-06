Via Canali a Salerno, discarica di rifiuti: blitz dei vigili urbani (Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono stati i consiglieri comunali Tonia Willburger e Filomeno Di Popolo a sollecitare il blitz dei vigili urbani questa mattina in via dei Canali, a Salerno, dove davanti alla chiesa sconsacrata di San Crispino e a pochi passi dal monumento più importante della città di Salerno, San Pietro a corte, è stata rinvenuta questa mattina una vera e propria discarica a cielo aperto. rifiuti di ogni genere abbandonati tanto da ostruire anche il passaggio a uno dei vicoletti del cuore antico di Salerno e sotto una videocamera di sorveglianza. “Chiederemo di acquisire e visionare i filmati” ha dichiarato il consigliere comunale Filomeno Di Popolo che con la consigliera Willburger erano stati invitati sul posto da ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono stati i consiglieri comunali Tonia Willburger e Filomeno Di Popolo a sollecitare ildeiquesta mattina in via dei, a, dove davanti alla chiesa sconsacrata di San Crispino e a pochi passi dal monumento più importante della città di, San Pietro a corte, è stata rinvenuta questa mattina una vera e propriaa cielo aperto.di ogni genere abbandonati tanto da ostruire anche il passaggio a uno dei vicoletti del cuore antico die sotto una videocamera di sorveglianza. “Chiederemo di acquisire e visionare i filmati” ha dichiarato il consigliere comunale Filomeno Di Popolo che con la consigliera Willburger erano stati invitati sul posto da ...

