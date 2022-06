Un Posto al Sole spostato nel palinsesto del 14 giugno: quando andrà in onda la puntata (Di martedì 14 giugno 2022) Un Posto al Sole è stato spostato nel palinsesto di Rai Tre: il motivo? Un po’ di giorni fa, per via di una gara sportiva, la soap opera non è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 14 giugno 2022) Unalè statoneldi Rai Tre: il motivo? Un po’ di giorni fa, per via di una gara sportiva, la soap opera non è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

zazoomblog : Un Posto al Sole Anticipazioni 15 giugno 2022: Marina delusa da Roberto. Il Ferri non doveva farlo! - #Posto… - marcorussodell3 : L'appuntamento con Un posto al sole è da lunedì a venerdì alle 20:40 su Rai3 #unpostoalsole #tvsoap… - Mara54374071 : RT @LaMondaini: #DisneyPlusCanYaman CAN YAMAN DISNEY+ Prenditi il tuo posto bello come il sole perché oggi ruberai la scena a tutti - infoitcultura : Un Posto al Sole anticipazioni, Raffaele ci casca e rovina tutto: scoppia il caos - CYVENEZUELA_ : RT @LaMondaini: #DisneyPlusCanYaman CAN YAMAN DISNEY+ Prenditi il tuo posto bello come il sole perché oggi ruberai la scena a tutti -