Ultime Notizie – Carburanti, si fermano i rialzi: prezzi benzina e diesel oggi (Di martedì 14 giugno 2022) Si fermano i rialzi dei prezzi dei Carburanti. I nuovi forti ribassi registrati ieri sui mercati petroliferi internazionali sono stati attutiti dal secondo scivolone dell’euro nei confronti del dollaro, questa mattina a quota 1,04. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 2,040 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 2,047, pompe bianche 2,023), diesel a 1,970 euro/litro (+1, compagnie 1,975, pompe bianche 1,957). benzina servito a 2,161 euro/litro (+1, compagnie 2,204, pompe bianche 2,077), diesel a 2,097 euro/litro (+1, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 14 giugno 2022) Sideidei. I nuovi forti ribassi registrati ieri sui mercati petroliferi internazionali sono stati attutiti dal secondo scivolone dell’euro nei confronti del dollaro, questa mattina a quota 1,04. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti:self service a 2,040 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 2,047, pompe bianche 2,023),a 1,970 euro/litro (+1, compagnie 1,975, pompe bianche 1,957).servito a 2,161 euro/litro (+1, compagnie 2,204, pompe bianche 2,077),a 2,097 euro/litro (+1, ...

