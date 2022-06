Ucraina, Russia: “Gb non ci ha chiesto aiuto per britannici condannati a morte” (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – La Gran Bretagna non ha chiesto alcun aiuto alla Russia in merito ai due cittadini britannici condannati a morte da una ‘Corte suprema’ di Donetsk. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ”sicuro” che i leader separatisti filo-russi dell’autoproclamata Repubblica nell’est dell’Ucraina ascolteranno un appello proveniente da Londra per decidere la sorte di Shaun Pinner, 48 anni, e Aiden Aslin, 28 anni, catturati a Mariupol ad aprile mentre combattevano a fianco dei soldati ucraini. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – La Gran Bretagna non haalcunallain merito ai due cittadinida una ‘Corte suprema’ di Donetsk. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ”sicuro” che i leader separatisti filo-russi dell’autoproclamata Repubblica nell’est dell’ascolteranno un appello proveniente da Londra per decidere la sorte di Shaun Pinner, 48 anni, e Aiden Aslin, 28 anni, catturati a Mariupol ad aprile mentre combattevano a fianco dei soldati ucraini. L'articolo proviene da Italia Sera.

