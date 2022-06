Sanità, in 10 anni tagliati 25mila posti letto e oltre 42mila dipendenti (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – Il progressivo depotenziamento dell’assistenza ospedaliera del nostro Paese è nei numeri: in dieci anni, tra il 2010 e il 2019, gli istituti di cura sono diminuiti da 1.165 a 1.054, con un taglio di circa 25mila posti letto di degenza ordinaria (da 215mila a 190mila). Non solo: il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (Ssn) è diminuito di 42.380 unità (da 646.236 a 603.856) e il definanziamento della Sanità ha raggiunto i 37 miliardi. È quanto denuncia il ‘Forum delle società scientifiche dei clinici ospedalieri e universitari italiani’ (Fossc) che – oggi in una conferenza stampa online – ha evidenziato le ‘insufficienze’ di alcune riforme in corso, a partire da quella della medicina territoriale, avanzando richieste concrete e sottolineando la necessità di un tavolo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – Il progressivo depotenziamento dell’assistenza ospedaliera del nostro Paese è nei numeri: in dieci, tra il 2010 e il 2019, gli istituti di cura sono diminuiti da 1.165 a 1.054, con un taglio di circadi degenza ordinaria (da 215mila a 190mila). Non solo: il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (Ssn) è diminuito di 42.380 unità (da 646.236 a 603.856) e il definanziamento dellaha raggiunto i 37 miliardi. È quanto denuncia il ‘Forum delle società scientifiche dei clinici ospedalieri e universitari italiani’ (Fossc) che – oggi in una conferenza stampa online – ha evidenziato le ‘insufficienze’ di alcune riforme in corso, a partire da quella della medicina territoriale, avanzando richieste concrete e sottolineando la necessità di un tavolo ...

