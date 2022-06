Roma Lido, cosa chiede il municipio X (Di martedì 14 giugno 2022) Roma Lido, che cosa chiede esattamente il municipio X quanto ai treni in più? Una delegazione municipale è stata ricevuta dall’assessore Patanè, a cui è stato detto che urgono cinque treni per portare la Roma Lido ad una condizione simile a quella del 2021. Lo hanno ribadito i rappresentanti del municipio X che, come promesso dal mini-sindaco Mario Falconi, hanno preso parte ad un incontro con l’assessore capitolino alla mobilità, Eugenio Patanè. “Ho chiesto di fare una proporzione tra il numero di utenti che sono presenti sulle altre linee metropolitane e quelli che utilizzano la Roma Lido. Il numero tre treni – ha spiegato il presidente Falconi – dovrebbe essere correlato alla domanda di trasporto pubblico relativa. ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 giugno 2022), cheesattamente ilX quanto ai treni in più? Una delegazione municipale è stata ricevuta dall’assessore Patanè, a cui è stato detto che urgono cinque treni per portare laad una condizione simile a quella del 2021. Lo hanno ribadito i rappresentanti delX che, come promesso dal mini-sindaco Mario Falconi, hanno preso parte ad un incontro con l’assessore capitolino alla mobilità, Eugenio Patanè. “Ho chiesto di fare una proporzione tra il numero di utenti che sono presenti sulle altre linee metropolitane e quelli che utilizzano la. Il numero tre treni – ha spiegato il presidente Falconi – dovrebbe essere correlato alla domanda di trasporto pubblico relativa. ...

