Roma, appuntamento con Zaniolo: in bilico tra rinnovo e cessione (Di martedì 14 giugno 2022) Il grande enigma del calciomercato estivo in Serie A non sembra destinato ad essere risolto a breve. Dopo essersi studiati a lungo, la prossima settimana la Roma e l’entourage di Nicolò Zaniolo si incontreranno per definire il futuro del ragazzo. Al momento infatti non ci sono certezze: i giallorossi non considerano il giocatore incedibile ma per lasciarlo andare chiedono almeno 60 milioni, il numero 22 invece continua a guardarsi attorno valutando tutte le ipotesi. Zaniolo è disposto a restare nella Capitale a due condizioni: un rinnovo con un ingaggio simile a quello dei top player della squadra – Abraham e Pellegrini – ed essere messo al centro del progetto tecnico. Le richieste del general manager Tiago Pinto spaventano le possibili pretendenti ma il contratto il scadenza nel 2024 rende meno solida la posizione ... Leggi su open.online (Di martedì 14 giugno 2022) Il grande enigma del calciomercato estivo in Serie A non sembra destinato ad essere risolto a breve. Dopo essersi studiati a lungo, la prossima settimana lae l’entourage di Nicolòsi incontreranno per definire il futuro del ragazzo. Al momento infatti non ci sono certezze: i giallorossi non considerano il giocatore incedibile ma per lasciarlo andare chiedono almeno 60 milioni, il numero 22 invece continua a guardarsi attorno valutando tutte le ipotesi.è disposto a restare nella Capitale a due condizioni: uncon un ingaggio simile a quello dei top player della squadra – Abraham e Pellegrini – ed essere messo al centro del progetto tecnico. Le richieste del general manager Tiago Pinto spaventano le possibili pretendenti ma il contratto il scadenza nel 2024 rende meno solida la posizione ...

