“Qui se guardi una donna e sei sposato fanno bene a tagliarti i cogl****”, l’allenatore del Palermo Baldini scatena le discussioni | VIDEO (Di martedì 14 giugno 2022) Silvio Baldini si conferma un allenatore sopra le righe. Il tecnico è reduce dalla bellissima promozione in Serie B sulla panchina del Palermo, ma le ultime dichiarazioni hanno scatenato grandi discussioni. l’allenatore ha parlato durante la trasmissione “Calciomercato L’Originale” con il presentatore Alessandro Bonan e le frasi non sono passate inosservate. Il tutto è partito dalla “mentalità palermitana”: “sono quelle città particolari in cui devi portare rispetto ed essere rispettato, non è una città facile dove puoi venire e comportarti come fossi a Milano”, le parole di Baldini. “Ti faccio un esempio per renderti l’idea, così riuscite a capire: se vieni qui e sei una persona sposata e ti metti a guardare delle belle donne, non è che ti è vietato, ma non sarai una persona ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 14 giugno 2022) Silviosi conferma un allenatore sopra le righe. Il tecnico è reduce dalla bellissima promozione in Serie B sulla panchina del, ma le ultime dichiarazioni hannoto grandiha parlato durante la trasmissione “Calciomercato L’Originale” con il presentatore Alessandro Bonan e le frasi non sono passate inosservate. Il tutto è partito dalla “mentalità palermitana”: “sono quelle città particolari in cui devi portare rispetto ed essere rispettato, non è una città facile dove puoi venire e comportarti come fossi a Milano”, le parole di. “Ti faccio un esempio per renderti l’idea, così riuscite a capire: se vieni qui e sei una persona sposata e ti metti a guardare delle belle donne, non è che ti è vietato, ma non sarai una persona ...

