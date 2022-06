Polonia-Belgio oggi in tv | orario diretta streaming Nations League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 14 giugno 2022) Il programma, con l’e latv di, match valido per la quarta giornata della. Entrambe le formazioni sono a quota 4 punti nel Girone, e occupano rispettivamente la terza e la seconda posizione dietro all’Olanda. Appuntamento questa sera, martedì 14 giugno, alle ore 20.45. Il match verrà trasmesso in TV su Sky Sport Football tramiteGol e sarà possibile vederlo anche intramite l’app di Sky Go ed il servizio Now TV. SportFace.