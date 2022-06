Pierluigi Pardo, il gol più bello: la foto fa innamorare i fan | Chi è la sua compagna (Di martedì 14 giugno 2022) Pierluigi Pardo è senza dubbio uno dei telecronisti più apprezzati del panorama calcistico, sempre pronto a raccontare nel dettaglio le gare più emozionanti e ad entusiasmare il pubblico a casa. Ad un’importante carriera professionale, che lo vede primeggiare su Dazn, Pierluigi Pardo può ora accompagnare anche tanta gioia e serenità sul piano privato. Dopo essersi separato dalla sua ex moglie, Simona Galimberti, Pardo è riuscito ad innamorarsi di nuovo e a riscoprire la voglia di condividere la vita. Già qualche mese fa era stato il magazine Chi a svelare i dettagli privati del 48enne, precisando che nel giro di poco il telecronista di Dazn sarebbe diventato papà di un maschietto. Ebbene, proprio nelle scorse ore è nato il figlio di Pierluigi ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 14 giugno 2022)è senza dubbio uno dei telecronisti più apprezzati del panorama calcistico, sempre pronto a raccontare nel dettaglio le gare più emozionanti e ad entusiasmare il pubblico a casa. Ad un’importante carriera professionale, che lo vede primeggiare su Dazn,può ora acre anche tanta gioia e serenità sul piano privato. Dopo essersi separato dalla sua ex moglie, Simona Galimberti,è riuscito ad innamorarsi di nuovo e a riscoprire la voglia di condividere la vita. Già qualche mese fa era stato il magazine Chi a svelare i dettagli privati del 48enne, precisando che nel giro di poco il telecronista di Dazn sarebbe diventato papà di un maschietto. Ebbene, proprio nelle scorse ore è nato il figlio di...

