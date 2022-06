Peschiera | Pd | «Regione depenna 17 Case di comunità tra cui quella di Peschiera Borromeo dall’elenco di quelle finanziabili con i fondi PNRR»

Pubblicità

Prima Verona

... esordisce il procuratore reggente Bruno Bruni , "il secondo invece è circoscritto ai fatti die al momento 4 persone sono state denunciate per singoli episodi di resistenza a pubblico ...... i poliziotti hanno identificato uno degli autori della rapina, già risultato tratto in arresto e fotosegnalato il 26 marzo scorso per un tentato furto aBorromeo, in provincia di Milano. Disordini e molestie a Peschiera, Siulp Verona: "Da anni chiediamo il Commissariato di Pubblica Sicurezza" Gli infanticidi in Italia: quasi 500 bambini uccisi da una mamma o un papà, dalle persone di cui si fidavano di più.Tra Monza e Cinisello Balsamo, alcune baracche sono andate a fuoco. Un incendio divampato nella tarda mattinata di martedì 14 giugno e che ha bloccato il traffico ferroviario della linea Milano-Chiass ...