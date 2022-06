“Paolo Bonolis ha chiamato una volta la moglie e il figlio di Gabriele Marchetti” | i legali spiegano cosa è accaduto Querela ritirata e risarcimento

(Di martedì 14 giugno 2022) “non mi ha mai cercato per sapere come sto. Neanche persone a lui vicine mi hanno mai contattato“, hanno fatto rumore le parole di, il 56enne romano rimasto paralizzato durante la registrazione di una puntata di “Ciao Darwin“. Un’intervista rilasciata al Corriere della Sera per raccontare quantoil 17 aprile 2019, quando l’uomo aveva preso parte come concorrente al “Genodrome“, una prova del gioco che prevedeva il salto dai rulli, da cui cadde scivolando in piscina, incidente che gli ha causato una tetraplegia. A fare chiarezza, dopo ventiquattro ore, è il legale di: “haunalae unail ...

Gabriele Marchetti, concorrente rimasto tetraplegico dopo aver partecipato a Ciao Darwin, denunciaper la sua ...Inaspettatamente, poi, la conduttrice ha citato Sonia Bruganelli , moglie di. Il riferimento a Sonia Bruganelli Per rendere più chiara la sua posizione, ha citato la Bruganelli: In ...Come annunciato sul proprio account Instagram con un misterioso post, la moglie di Paolo Bonolis, da anni una delle donne italiane più importanti dello spettacolo italiano, si starebbe preparando per ...Ritorno in tv imminente per Caterina Balivo: la conduttrice ha spiegato perché è stata lontana dai riflettori e ha citato Sonia Bruganelli.