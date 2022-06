Palermo a Lagalla Ma la destra resta divisa su Musumeci

Pubblicità

you_trend : ?? BREAKING - Comunali Roberto Lagalla (CDX) è eletto sindaco di #Palermo al primo turno. #MaratonaYouTrend - you_trend : ?? Exit poll Opinio per Rai - #Palermo Lagalla (CDX) 43-47% Miceli (CSX+M5S) 27-31% Ferrandelli (centro) 14-18%… - reportrai3 : Alle comunali a Palermo il coordinatore del partito di Renzi Custumati e Chinnici, ex capogruppo comunale di Italia… - CenturrinoLuigi : RT @Tonyo2305: Secondo gli #exitpoll a Palermo vince #lagalla al primo turno. Vuol dire che la maggior parte dei miei concittadini loda inc… - Gb13Giovanna : RT @Tonyo2305: Secondo gli #exitpoll a Palermo vince #lagalla al primo turno. Vuol dire che la maggior parte dei miei concittadini loda inc… -

Ecco come cambiano colore i capoluoghi al voto (VAI)E' Robertoil nuovo sindaco di. L'ex rettore, sostenuto dal centrodestra, raccoglie il testimone di Leoluca Orlando, che ...La vittoria di'è una grande soddisfazione soprattutto per chi come me lo ha chiamato a fare parte del suo ... Nello Musumeci, commentando il voto di. trl/gslQuando sono state scrutinate 218 sezioni su 600 il candidato sindaco del centrodestra a Palermo, Roberto Lagalla, è al 49,07%. Dopo di lui, il candidato del centrosinistra Franco Miceli al 28,73%. (AN ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Comunali 2022, Genova, L’Aquila e Palermo al centrodestra. Avanza il Pd, tonfo M5s ...