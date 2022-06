One Punch Man: Justin Lin dirigerà il film tratto dal manga (Di martedì 14 giugno 2022) Novità per uno dei manga più amati One Punch Man: un connubio con uno dei registi più fast di Hollywood: Justin Lin! One Punch Man sarà diretto da Justin Lin, il regista di Fast and Furious Appena due mesi dopo la notizia dell’uscita di scena da Fast X – il decimo capitolo della saga di Fast & Furious – Justin Lin sarebbe il prossimo regista di un attesissimo adattamento manga e anime. Come rivela Deadline, la Sony ha scelto Lin come regista dell’adattamento live-action di One Punch Man, una delle serie anime più popolari deglianni. La storia è incentrata su Saitama, un supereroe calvo e dall’aspetto gracile che è in grado di sterminare i nemici con un solo pugno. Come sappiamo, Lin non è un novellino in materia nerd: infatti ha diretto i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 14 giugno 2022) Novità per uno deipiù amati OneMan: un connubio con uno dei registi più fast di Hollywood:Lin! OneMan sarà diretto daLin, il regista di Fast and Furious Appena due mesi dopo la notizia dell’uscita di scena da Fast X – il decimo capitolo della saga di Fast & Furious –Lin sarebbe il prossimo regista di un attesissimo adattamentoe anime. Come rivela Deadline, la Sony ha scelto Lin come regista dell’adattamento live-action di OneMan, una delle serie anime più popolari deglianni. La storia è incentrata su Saitama, un supereroe calvo e dall’aspetto gracile che è in grado di sterminare i nemici con un solo pugno. Come sappiamo, Lin non è un novellino in materia nerd: infatti ha diretto i ...

