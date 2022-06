Nuoto, Gregorio Paltrinieri ai Mondiali con la testa sempre più proiettata alle acque libere. Ma in piscina potrebbe ancora stupire (Di martedì 14 giugno 2022) Gregorio Paltrinieri e le sfide in piscina: un amore mai finito, anzi da rinsaldare per uno dei monumenti della storia del Nuoto italiano. L’esito dei Giochi di Tokyo, sfortunati e al tempo stesso esaltanti per il campione modenese, ha convinto Paltrinieri ad affrontare un altro triennio all’insegna del duplice impegno, piscina e acque libere e dunque il Mondiale di Budapest è il primo banco di prova in vista del percorso che condurrà verso Parigi. Il panorama del mezzofondo in piscina sta rapidamente cambiando come sta cercando di cambiare le sue caratteristiche di “passista” Gregorio Paltrinieri che già lo scorso anno è andato a prendersi l’argento degli 800 vincendo la volata con gli acerrimi rivali ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022)e le sfide in: un amore mai finito, anzi da rinsaldare per uno dei monumenti della storia delitaliano. L’esito dei Giochi di Tokyo, sfortunati e al tempo stesso esaltanti per il campione modenese, ha convintoad affrontare un altro triennio all’insegna del duplice impegno,e dunque il Mondiale di Budapest è il primo banco di prova in vista del percorso che condurrà verso Parigi. Il panorama del mezzofondo insta rapidamente cambiando come sta cercando di cambiare le sue caratteristiche di “passista”che già lo scorso anno è andato a prendersi l’argento degli 800 vincendo la volata con gli acerrimi rivali ...

