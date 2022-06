Nuoto di fondo, calendario Mondiali Budapest 2022: programma, orari giornalieri, tv, streaming (Di martedì 14 giugno 2022) Dal 26 al 30 giugno i Mondiali di Nuoto di fondo si prenderanno la scena nelle acque libere di Budapest (Ungheria). Dopo che in piscina i nuotatori hanno espresso il loro meglio, è la volta dei “Caimani” del fondo e in contesto classico e particolarmente noto si cercherà di dare il meglio. A guidare la squadra italiana ci sarà Gregorio Paltrinieri. Il campione carpigiano, che tanto si sta spendendo in questa pratica, dovrà affrontare le difficoltà della gestione degli sforzi, viste le gare prevista nell’impianto della Duna Arena. Non sarà quindi semplice sobbarcarsi la serie delle prove. Tuttavia, si conoscono le straordinarie qualità di Greg. Una Nazionale che vorrà fare bene sulla spinta del suo fuoriclasse, ma con alle spalle anche atleti di rilievo internazionale come Domenico Acerenza, Rachele ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) Dal 26 al 30 giugno ididisi prenderanno la scena nelle acque libere di(Ungheria). Dopo che in piscina i nuotatori hanno espresso il loro meglio, è la volta dei “Caimani” dele in contesto classico e particolarmente noto si cercherà di dare il meglio. A guidare la squadra italiana ci sarà Gregorio Paltrinieri. Il campione carpigiano, che tanto si sta spendendo in questa pratica, dovrà affrontare le difficoltà della gestione degli sforzi, viste le gare prevista nell’impianto della Duna Arena. Non sarà quindi semplice sobbarcarsi la serie delle prove. Tuttavia, si conoscono le straordinarie qualità di Greg. Una Nazionale che vorrà fare bene sulla spinta del suo fuoriclasse, ma con alle spalle anche atleti di rilievo internazionale come Domenico Acerenza, Rachele ...

