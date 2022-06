Moto investe donna su strisce e fugge, ricerche in corso (Di martedì 14 giugno 2022) Pescara - Una donna di 49 anni è ricoverata all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate dopo essere stata investita, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, da una Moto che si è subito data alla fuga. L'incidente è avvenuto ieri sera sul lungomare di Pescara. La donna attraversava in direzione mare-monti, mentre la Moto viaggiava in direzione Nord. Il mezzo, forse nel sorpassare un'automobile che si stava immettendo in carreggiata, ha invaso la corsia opposta e ha travolto la 49enne. Subito dopo il conducente della Moto si è dato alla fuga. Soccorsa, la donna è stata trasportata in ospedale: ha riportato traumi e fratture ed è ricoverata con prognosi di 40 giorni. Gli agenti della Polizia municipale sono al lavoro per individuare il pirata della ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 14 giugno 2022) Pescara - Unadi 49 anni è ricoverata all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate dopo essere stata investita, mentre attraversava la strada sullepedonali, da unache si è subito data alla fuga. L'incidente è avvenuto ieri sera sul lungomare di Pescara. Laattraversava in direzione mare-monti, mentre laviaggiava in direzione Nord. Il mezzo, forse nel sorpassare un'automobile che si stava immettendo in carreggiata, ha invaso la corsia opposta e ha travolto la 49enne. Subito dopo il conducente dellasi è dato alla fuga. Soccorsa, laè stata trasportata in ospedale: ha riportato traumi e fratture ed è ricoverata con prognosi di 40 giorni. Gli agenti della Polizia municipale sono al lavoro per individuare il pirata della ...

