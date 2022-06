Monza, scatto per Joao Pedro: tra i pali si pensa a Cragno (Di martedì 14 giugno 2022) Il Monza vuole strappare alla concorrenza Joao Pedro e in porta pensa a Cragno per rinforzarsi: i brianzoli ci provano Il Monza vuole rinforzarsi in vista di questa prima stagione in Serie A. I brianzoli starebbero provando a strappare al Torino l’attaccante Joao Pedro. Ci sarebbe stato uno scatto da parte dei lombardi per arrivare all’italo-brasiliano. In porta interessa anche Cragno e potrebbe arrivare per difendere i pali del Monza. Galliani lavora al doppio colpo dal Cagliari. Lo riferisce Gianluca Di Marzio a Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 giugno 2022) Ilvuole strappare alla concorrenzae in portaper rinforzarsi: i brianzoli ci provano Ilvuole rinforzarsi in vista di questa prima stagione in Serie A. I brianzoli starebbero provando a strappare al Torino l’attaccante. Ci sarebbe stato unoda parte dei lombardi per arrivare all’italo-brasiliano. In porta interessa anchee potrebbe arrivare per difendere idel. Galliani lavora al doppio colpo dal Cagliari. Lo riferisce Gianluca Di Marzio a Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

