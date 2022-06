Mascherine, domani il giorno dell'addio. Costa: "Possibile proroga fino a settembre su trasporti, in ospedali e Rsa" (Di martedì 14 giugno 2022) Il 15 giugno è la scadenza fissata per l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione personale. Solo raccomandate agli esami di terza media e maturità, via a cinema e teatro. Il consiglio dei ministri deciderà solo domani cosa fare per i trasporti Leggi su repubblica (Di martedì 14 giugno 2022) Il 15 giugno è la scadenza fissata per l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione personale. Solo raccomandate agli esami di terza media e maturità, via a cinema e teatro. Il consiglio dei ministri deciderà solocosa fare per i

