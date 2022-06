Mascalucia, Elena è morta: la mamma ha fatto ritrovare il suo corpo (Di martedì 14 giugno 2022) Elena Del Pozzo è morta, la bambina di cinque anni di Mascalucia è stata ritrovata ma senza vita. E’ stata la madre della piccolina a fare ritrovare il suo corpo, questo è quanto si apprende dalle ultime notizie. Elena aveva solo 5 anni e da ieri tutti la cercavano ovunque pensando alla disperazione dei suoi genitori al terrore della bambina, perché in base al racconto della sua mamma era stata portata via da tre uomini incappucciati mentre si trovava in auto con lei a Tremestieri etneo. I carabinieri sono sul posto indicato dalla madre, la donna è già uscita dalla sua casa di Mascalucia accompagnata dai carabinieri. Sono le prime notizie che chiudono nel modo più tragico la scomparsa della piccola Elena ma dietro questo dramma che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 14 giugno 2022)Del Pozzo è, la bambina di cinque anni diè stata ritrovata ma senza vita. E’ stata la madre della piccolina a fareil suo, questo è quanto si apprende dalle ultime notizie.aveva solo 5 anni e da ieri tutti la cercavano ovunque pensando alla disperazione dei suoi genitori al terrore della bambina, perché in base al racconto della suaera stata portata via da tre uomini incappucciati mentre si trovava in auto con lei a Tremestieri etneo. I carabinieri sono sul posto indicato dalla madre, la donna è già uscita dalla sua casa diaccompagnata dai carabinieri. Sono le prime notizie che chiudono nel modo più tragico la scomparsa della piccolama dietro questo dramma che ...

