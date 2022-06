M5S, Ferrara: numeri Comunali parlano chiaro, va fatta riflessione (Di martedì 14 giugno 2022) Roma – “Il gradimento degli elettori, quello che è mancato al Movimento 5 Stelle in queste amministrative, è come una grossa anguilla. Una creatura sfuggente, che scivola continuamente tra le mani di chi governa.” “Gli unici che sono riusciti a trattenere una buona parte del loro consenso siamo stati noi, a Roma, con il nostro progetto che ha preso il circa il 20% dei voti. E questo è successo nella città storicamente più difficile da governare, dove gli apparati contano, eccome. Una linea politica, la nostra, che in questi mesi è sempre più forte e che ci sta facendo crescere.” “Il Movimento 5 Stelle di Roma ha continuato a stare tra la gente e le raccolte firme, i dibattiti e il confronto non sono mai mancati. Credo che certe riflessioni vadano fatte senza paura: dite e fate quello che volete, ma i numeri hanno parlato chiaro. E andrebbero ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 giugno 2022) Roma – “Il gradimento degli elettori, quello che è mancato al Movimento 5 Stelle in queste amministrative, è come una grossa anguilla. Una creatura sfuggente, che scivola continuamente tra le mani di chi governa.” “Gli unici che sono riusciti a trattenere una buona parte del loro consenso siamo stati noi, a Roma, con il nostro progetto che ha preso il circa il 20% dei voti. E questo è successo nella città storicamente più difficile da governare, dove gli apparati contano, eccome. Una linea politica, la nostra, che in questi mesi è sempre più forte e che ci sta facendo crescere.” “Il Movimento 5 Stelle di Roma ha continuato a stare tra la gente e le raccolte firme, i dibattiti e il confronto non sono mai mancati. Credo che certe riflessioni vadano fatte senza paura: dite e fate quello che volete, ma ihanno parlato. E andrebbero ...

