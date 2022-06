M5S, Ferrara: da Matone e Picca solo speculazione a danno sport (Di martedì 14 giugno 2022) Roma – “Vedere la Lega fare battaglia contro lo sport e contro i giovani di Ostia mi fa comprendere molte cose. Lo Skatepark, contro cui Matone e Picca paventano un fantasioso esposto, non solo è una struttura perfettamente regolare ma è anche uno dei posti più belli e frequentati di Roma.” “Mi meraviglio che, dopo due anni dalla prima inutile denuncia, ancora si getti fango su un luogo di sport e socializzazione. Un impianto di primaria importanza europea per struttura e dimensioni, sorto in un luogo dove la criminalità faceva il bello e il cattivo tempo: attaccare un simile progetto di lotta al malaffare, solo per ottenerne un vantaggio politico, vuol dire toccare un punto molto basso.” “E mi sorprende che una persona come la Matone si faccia trascinare in queste ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 giugno 2022) Roma – “Vedere la Lega fare battaglia contro loe contro i giovani di Ostia mi fa comprendere molte cose. Lo Skatepark, contro cuipaventano un fantasioso esposto, nonè una struttura perfettamente regolare ma è anche uno dei posti più belli e frequentati di Roma.” “Mi meraviglio che, dopo due anni dalla prima inutile denuncia, ancora si getti fango su un luogo die socializzazione. Un impianto di primaria importanza europea per struttura e dimensioni, sorto in un luogo dove la criminalità faceva il bello e il cattivo tempo: attaccare un simile progetto di lotta al malaffare,per ottenerne un vantaggio politico, vuol dire toccare un punto molto basso.” “E mi sorprende che una persona come lasi faccia trascinare in queste ...

