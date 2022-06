L’ossessiva rincorsa alla generazione Playstation da parte dell’industria calcio confusa e disperata

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 14 giugno 2022) “I vecchi poi muoiono”, dicevano i vecchi dirigenti Rai che s’affannavano a rincorrere il pubblico giovane come i capitoni nei vasconi dei pescivendoli la vigilia di Natale. Intanto, mentre i vecchi s’impegnano a non morire, i giovani si annoiano. Che magari non è nemmeno vero, però la percezione dei vecchi è quella: si scocciano, e come si fa? Dobbiamo inventarci qualcosa subito, prima che sia troppo tardi. La catastrofe incombe: dallo sbadigliotossicodipendenza è un attimo. È un’ansia generazionale, tipica d’un tempo in cui la noia non era una malattia sociale. Ma è anche una patologia commerciale cui inesorabilmente il– che è un “prodotto”, e ce lo rinfacciano come tale con una certa violenza quotidiana – cerca di trovare un rimedio. Una cura. È diventato un tormentone: i “giovani” non resistono 90 minuti davanti ad una intera partita ...