LIVE Germania-Italia, Nations League in DIRETTA: 5-0, doppietta di Werner in 2? e azzurri annichiliti (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 72? azzurri totalmente in balia degli avversari, serata da dimenticare. 70? ANCORA Werner! 5-0! Brutto errore di Donnarumma! Di nuovo tutto facile per l’attaccante del Chelsea che realizza a porta vuota dopo l’errore in impostazione dell’estremo difensore azzurro. 69? Muller premia l’inserimento in area sulla sinistra di Gnabry, che a volo serve Werner, goal facilissimo a porta vuota. 68? ANCORA A SEGNO LA Germania, 4-0! GOAL DI Werner! 65? Quarto cambio per l’Italia: entra Dimarco al posto di Spinazzola, ruolo per ruolo, nessun cambio di modulo. 64? Primo cambio per la Germania, fuori Hofmann e dentro Gnabry. 63? CHE CHANCE PER CAPRARI! Bellissima azione degli azzurri, con Barella che d’esterno ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA72?totalmente in balia degli avversari, serata da dimenticare. 70? ANCORA! 5-0! Brutto errore di Donnarumma! Di nuovo tutto facile per l’attaccante del Chelsea che realizza a porta vuota dopo l’errore in impostazione dell’estremo difensore azzurro. 69? Muller premia l’inserimento in area sulla sinistra di Gnabry, che a volo serve, goal facilissimo a porta vuota. 68? ANCORA A SEGNO LA, 4-0! GOAL DI! 65? Quarto cambio per l’: entra Dimarco al posto di Spinazzola, ruolo per ruolo, nessun cambio di modulo. 64? Primo cambio per la, fuori Hofmann e dentro Gnabry. 63? CHE CHANCE PER CAPRARI! Bellissima azione degli, con Barella che d’esterno ...

