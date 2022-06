L’Ifab ha deciso | le 5 sostituzioni diventano norma definitiva E sulla panchina lunga…

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoha. Le cinque, qualora le leghe lo volessero, sono state approvate in maniera. L’International Football Association Board ha promosso quella che in periodo pandemico era stata concepita come un’eccezione per venire incontro alle esigenze dei club e alla preparazione fisica dei giocatori. La decisione partorita nelle ultime ore lascia a tutte le leghe facoltà di scelta sia per quanto riguarda i cambi in sé che per la cosiddetta ‘lunga’. Se attualmente il limite è fissato in 12 giocatori, questo sarà esteso a 15. Dunque tra campo eun club che ha in rosa 26 calciatori potrebbe non essere costretto a spedirne nessuno in tribuna. Un adeguamento ai canoni del calcio moderno che prevede rose sempre più ...