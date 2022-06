Le pagelle di Germania-Italia (5-2): lezione tedesca (Di martedì 14 giugno 2022) L’Italia chiude il quartetto di gare di Nations League con un pesante 5-2 patito al Borussia Park dalla Germania. Netto il divario tecnico tra le due compagini, con i teutonici che affondano come burro nella difesa azzurra, non propriamente impeccabile. Sconfitta pesante per il morale, la prima della storia in gare ufficiali per l’Italia nei confronti diretti, che non dovrà compromettere i passi fin qui intrapresi. Nel finale ci pensano Gnonto e Bastoni ad addolcire il risultato. In particolare, il classe 2003 è il giocatore più giovane della storia della Nazionale ad andare in gol. Ora l’Italia scivola in terza posizione, scavalcata dalla sorprendente Ungheria e proprio dai tedeschi. Seguono le pagelle di Germania-Italia. Le pagelle di ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 14 giugno 2022) L’chiude il quartetto di gare di Nations League con un pesante 5-2 patito al Borussia Park dalla. Netto il divario tecnico tra le due compagini, con i teutonici che affondano come burro nella difesa azzurra, non propriamente impeccabile. Sconfitta pesante per il morale, la prima della storia in gare ufficiali per l’nei confronti diretti, che non dovrà compromettere i passi fin qui intrapresi. Nel finale ci pensano Gnonto e Bastoni ad addolcire il risultato. In particolare, il classe 2003 è il giocatore più giovane della storia della Nazionale ad andare in gol. Ora l’scivola in terza posizione, scavalcata dalla sorprendente Ungheria e proprio dai tedeschi. Seguono ledi. Ledi ...

