La mamma di Elena Del Pozzo ha confessato di averla uccisa (Di martedì 14 giugno 2022) AGI - È stata la madre. La piccola Elena Del Pozzo, che nel racconto di Marina Patti sarebbe stata rapita da un commando di uomini armati, è stata uccisa da chi le aveva dato la vita e che ha indicato ai carabinieri dove trovare il corpo. "Non ero in me", ha detto a conclusione della confessione che ha portato al fermo, che dovrà poi essere convalidato. La confessione è venuta ventiquattrore dopo il sequestro che non è mai avvenuto. È stata la donna, Martina Patti, a indicare dove trovare il corpo, che si trovava in un campo incolto, sulla via Turati, a Mascalucia, nel Catanese. La madre abita in via Euclide che è il proseguimento di via Turati. Dal luogo del ritrovamento alla casa della donna ci sono circa 200 metri. La donna, separata dal marito, Alessandro Del Pozzo, "stanotte ha subito un lungo interrogatorio e ... Leggi su agi (Di martedì 14 giugno 2022) AGI - È stata la madre. La piccolaDel, che nel racconto di Marina Patti sarebbe stata rapita da un commando di uomini armati, è statada chi le aveva dato la vita e che ha indicato ai carabinieri dove trovare il corpo. "Non ero in me", ha detto a conclusione della confessione che ha portato al fermo, che dovrà poi essere convalidato. La confessione è venuta ventiquattrore dopo il sequestro che non è mai avvenuto. È stata la donna, Martina Patti, a indicare dove trovare il corpo, che si trovava in un campo incolto, sulla via Turati, a Mascalucia, nel Catanese. La madre abita in via Euclide che è il proseguimento di via Turati. Dal luogo del ritrovamento alla casa della donna ci sono circa 200 metri. La donna, separata dal marito, Alessandro Del, "stanotte ha subito un lungo interrogatorio e ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Trovata morta la bimba scomparsa nel Catanese, la mamma confessa: 'L'ho uccisa io' #elenadelpozzo #tremestieri… - DirettaSicilia : Elena Del Pozzo uccisa dalla mamma, “Non so spiegare il perché” - infoitinterno : Chi è Martina Patti, la mamma che ha ucciso la figlia Elena: 24 anni, si era da poco separata dal marito - quotidianodirg : Mascalucia – La #madre di #ElenaDelPozzo, Martina Patti di 23 anni, ha confessato a carabinieri e procura di avere… - Ireprete : RT @paol__: Io sinceramente non so che dire, guardo questa foto e la prima cosa che mi salta all'occhio è la data: 8 maggio 2022, la festa… -