La confessione privata di Vittorio Brumotti | Ecco perché non ho ancora figli

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 giugno 2022)si confessa. Il campione di bike inviato di Striscia la Notizia, in un'intervista a Grazia ha deciso di parlare del suo lato privato, la sua vita di coppia e di mostrare ilche in pochi conosciamo. Nella lunga chiacchierata apparsa sul settimanale,spieganon haavuto dei. Le sue parole sono sincere e dirette: "Amo ciò che faccio e la mia vita è sempre stata a rischio. La mia paura non è legata a questo tipo di imprese, né alla morte. Ho paura delle brutte notizie che riguardano gli altri, sia le persone che amo e che mi sono vicine, sia quelle che non conosco. Vorrei mettere una rete per salvare tutti. Ho paura delle cose che non posso cambiare. Forse anche per questo non sonopadre e ...