Kiev bombarda i separatisti: "Morti civili, anche un bambino" (Di martedì 14 giugno 2022) Ci sarebbero stati bombardamenti senza sosta su Donetsk da parte dell'esercito ucraino che nelle ultime 24 ore hanno provocato Morti e feriti. Secondo l'Agenzia Nova, che cita l'ufficio di rappresentanza della Dpr, sono stati presi di mira obiettivi non militari che hanno portato alla perdita di 5 uomini, tra cui un bambino di 11 anni. "Le persone ferite sono 39, con diversa gravità, inclusi tre bambini". Si parla di un attacco molto duro come non si vedeva dal lontano 2015: l'esercito ucraino ha utilizzato infatti 620 munizioni su tutto il territorio della Dpr. "È un bombardamento a tappeto della città. Nell'arco di mezz'ora sono caduti almeno un centinaio di razzi e 50 colpi di artiglieria: una situazione senza precedenti nella zona" – commenta il giornalista Vittorio Rangeloni dal posto, sul suo canale Telegram.

