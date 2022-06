“Junius” | Klimt e la nuova estetica delle allegorie tradizionali

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 14 giugno 2022) “”,porta la sensualità femminilesue “femme fatale” nelle litografie. Unaquattro disegnate dall’artista viennese, “Giugno” fa parte della seriecreate per la raccolta “n. Neue Folge”. Per la Rubrica Arte di questa settimana vi portiamo nel mondo del design Art Nouveau.e il simbolismo nelle litografie tra ‘800 e ‘900 Gustav, protagonista del movimento che ha rivoluzionato l’arte austriaca, ha dipinto figure femminili indimenticabili e sensuali. Leader della c.d. “Secessione Viennese” ha creatocomposizioni di rara bellezza, con atmosfere che rimandano ad un mondo quasi onirico e fuori dal tempo. Nonostante la sua vita non sia stata ...