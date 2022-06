Il Tempo: la Lazio ha proposto a Reina un ruolo da dirigente, ma lui ha rifiutato (Di martedì 14 giugno 2022) Secondo quanto scrive Il Tempo, la Lazio ha offerto a Pepe Reina la possibilità di occupare un ruolo da dirigente nell’organigramma del club, come club manager, ma il portiere spagnolo ha rifiutato: vuole giocare ancora un’altra stagione. Per lavorare dietro ad una scrivania c’è ancora Tempo. “È stato proposto a Reina di entrare nella dirigenza della Lazio, come club manager ma il portiere ha rifiutato perché vuole giocare ancora una stagione. Per la carriera dietro alla scrivania c’è ancora Tempo ma la sensazione è che la Lazio stia cercando un altro portiere da affiancare a Carnesecchi infortunato, se fosse lui il prescelto”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 giugno 2022) Secondo quanto scrive Il, laha offerto a Pepela possibilità di occupare undanell’organigramma del club, come club manager, ma il portiere spagnolo ha: vuole giocare ancora un’altra stagione. Per lavorare dietro ad una scrivania c’è ancora. “È statodi entrare nella dirigenza della, come club manager ma il portiere haperché vuole giocare ancora una stagione. Per la carriera dietro alla scrivania c’è ancorama la sensazione è che lastia cercando un altro portiere da affiancare a Carnesecchi infortunato, se fosse lui il prescelto”. L'articolo ilNapolista.

