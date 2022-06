Il M5S crolla | processo a Conte La tentazione è rompere con il governo Draghi

Leggi su iltempo

(Di martedì 14 giugno 2022) C'è chi, come Dino Giarrusso, parlamentare uscito dal Movimento 5 Stelle fra mille polemiche, forte del sostegno dato a Messina al candidato vincente Basile chiama i «delusi» dal ciclo contiano: «Vengano con me». Il primo turno delle amministrative segna un'ordalia sofferente, per il fu Avvocato del popolo, reinventatosi leader. Una prova, questa, da cui non può sfuggire. Se nella tornata di Comunali del 2021 la responsabilità politica diretta era in parte eludibile perché la conquista della leadership era avvenuta da poco, ora non si può. C'è dentro con tutte le scarpe. Affondando in un'aritmetica infelice. A Palermo, dove aveva svolto una campagna elettorale carnale e piena di pathos, rivendicando la bandiera del reddito di cittadinanza, a ieri sera il Movimento 5 Stelle era accreditato al 7,6%, da primo partito che era, con oltre il 17, nel 2017. A Messina il 3%. A Taranto il 4%. A ...