Gas, schizza il prezzo a causa dei problemi tecnici al Nord Stream. Gazprom: «Le sanzioni ci impediscono di riparare il gasdotto» (Di martedì 14 giugno 2022) Il prezzo del gas europeo è aumentato del 16,3 per cento (97 euro al Mwh) rispetto a ieri, 13 giugno, in seguito all’annuncio di Gazprom della riduzione del 40 per cento del flusso attraverso il gasdotto Nord Stream motivato da «ragioni tecniche». Subito dopo l’annuncio, il prezzo al mercato di Amsterdam era schizzato a 91 euro al Mwh (+9,1 per cento) e nel corso della giornata aveva sforato la soglia dei 100 euro al Mwh. L’annuncio del taglio all’approvvigionamento è arrivato oggi nel primo pomeriggio. «Al momento, le forniture di gas al Nord Stream possono raggiungere al massimo i 100 milioni di metri cubi al giorno» ha dichiarato Gazprom riportata da Bloomberg. La cifra costituisce un calo sostanziale rispetto alle ... Leggi su open.online (Di martedì 14 giugno 2022) Ildel gas europeo è aumentato del 16,3 per cento (97 euro al Mwh) rispetto a ieri, 13 giugno, in seguito all’annuncio didella riduzione del 40 per cento del flusso attraverso ilmotivato da «ragioni tecniche». Subito dopo l’annuncio, ilal mercato di Amsterdam erato a 91 euro al Mwh (+9,1 per cento) e nel corso della giornata aveva sforato la soglia dei 100 euro al Mwh. L’annuncio del taglio all’approvvigionamento è arrivato oggi nel primo pomeriggio. «Al momento, le forniture di gas alpossono raggiungere al massimo i 100 milioni di metri cubi al giorno» ha dichiaratoriportata da Bloomberg. La cifra costituisce un calo sostanziale rispetto alle ...

