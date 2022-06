Formazioni ufficiali Germania Italia: le scelte degli allenatori (Di martedì 14 giugno 2022) Le Formazioni ufficiali di Germania Italia match valido per la Nations League 2022-23: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Germania Italia, match valido per la Nations League 2022-23. Germania (4-2-3-1): Neuer; Klostermann, Sule, Rudiger, Raum; Gundogan, Kimmich; Hofmann, Muller, Sanè; Werner. Italia (4-3-3): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Spinazzola, Calabria; Cristante, Barella, Frattesi, Politano, Gnonto, Raspadori. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 giugno 2022) Ledimatch valido per la Nations League 2022-23: leEcco gli schieramentidi, match valido per la Nations League 2022-23.(4-2-3-1): Neuer; Klostermann, Sule, Rudiger, Raum; Gundogan, Kimmich; Hofmann, Muller, Sanè; Werner.(4-3-3): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Spinazzola, Calabria; Cristante, Barella, Frattesi, Politano, Gnonto, Raspadori. L'articolo proviene da Calcio News 24.

