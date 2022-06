Elezioni in Lombardia: spicca il trionfo del centrodestra a Desenzano, con FdI al 17,68% (Di martedì 14 giugno 2022) I risultati delle Elezioni amministrative in Lombardia vedono il centrodestra in netto vantaggio e l’affermazione ovunque delle liste di Fratelli d’Italia. Ecco alcuni dati significativi: Desenzano del Garda, vince Malinverno, FdI al 17,6% Netta vittoria del centrodestra a Desenzano del Garda. Il sindaco uscente Guido Malinverno è stato rieletto al primo turno. «Ringrazio la squadra che mi ha sostenuto e con la quale continuerò a lavorare come ho fatto negli ultimi cinque anni», ha detto a caldo. Malinverno ha ottenuto il secondo mandato con il 55,44% dei voti, un’affermazione che premia l’impegno del sindaco uscente e i risultati ottenuti sul territorio. A trainare la coalizione, Fratelli d’Italia, che ha conquistato il 17,60% dei voti; la Lega ha ottenuto il13,15%, Forza Italia il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 giugno 2022) I risultati delleamministrative invedono ilin netto vantaggio e l’affermazione ovunque delle liste di Fratelli d’Italia. Ecco alcuni dati significativi:del Garda, vince Malinverno, FdI al 17,6% Netta vittoria deldel Garda. Il sindaco uscente Guido Malinverno è stato rieletto al primo turno. «Ringrazio la squadra che mi ha sostenuto e con la quale continuerò a lavorare come ho fatto negli ultimi cinque anni», ha detto a caldo. Malinverno ha ottenuto il secondo mandato con il 55,44% dei voti, un’affermazione che premia l’impegno del sindaco uscente e i risultati ottenuti sul territorio. A trainare la coalizione, Fratelli d’Italia, che ha conquistato il 17,60% dei voti; la Lega ha ottenuto il13,15%, Forza Italia il ...

SecolodItalia1 : Elezioni in Lombardia: spicca il trionfo del centrodestra a Desenzano, con FdI al 17,68% - Marchet28717147 : RT @Noiconsalvini: (Adnkronos) – Con le elezioni comunali “la Lega ha 20 nuovi sindaci di cui 9 in Veneto, 8 in Lombardia, 1 in Friuli, uno… - TgrRaiLombardia : #Como, centrosinistra al ballottaggio, battaglia all'ultimo voto per lo sfidante. Ancora in corso lo spoglio… - Profilo3Marco : RT @LegaSalvini: (Adnkronos) – Con le elezioni comunali “la Lega ha 20 nuovi sindaci di cui 9 in Veneto, 8 in Lombardia, 1 in Friuli, uno n… - Noiconsalvini : (Adnkronos) – Con le elezioni comunali “la Lega ha 20 nuovi sindaci di cui 9 in Veneto, 8 in Lombardia, 1 in Friuli… -