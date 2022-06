Elena Del Pozzo: trovata morta la bambina scomparsa in Sicilia, la madre ha confessato (Di martedì 14 giugno 2022) Tragico epilogo per la vicenda di Elena Del Pozzo, la bambina di cinque anni scomparsa per un rapimento, secondo quanto raccontato dalla madre, ieri in provincia di Catania. Il suo corpo è stato trovato poco fa, purtroppo la piccola è morta. Sarebbe stata la mamma di Elena a far trovare il suo cadavere. Sul posto si stanno recando i Carabinieri del comando provinciale di Catania. Il ritrovamento del corpo della piccola Elena, senza vita, è stato reso possibile in seguito alle pressioni degli inquirenti durante gli interrogatori che da ieri sono andato avanti senza sosta. La notizia del rinvenimento del cadavere è stato confermato dalla Procura etnea. Sarebbe stata la madre a far trovare il corpo della piccola. “C’è un angelo in ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Tragico epilogo per la vicenda diDel, ladi cinque anniper un rapimento, secondo quanto raccontato dalla, ieri in provincia di Catania. Il suo corpo è stato trovato poco fa, purtroppo la piccola è. Sarebbe stata la mamma dia far trovare il suo cadavere. Sul posto si stanno recando i Carabinieri del comando provinciale di Catania. Il ritrovamento del corpo della piccola, senza vita, è stato reso possibile in seguito alle pressioni degli inquirenti durante gli interrogatori che da ieri sono andato avanti senza sosta. La notizia del rinvenimento del cadavere è stato confermato dalla Procura etnea. Sarebbe stata laa far trovare il corpo della piccola. “C’è un angelo in ...

