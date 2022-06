Dybala lancia messaggi d’amore all’Inter: a breve un nuovo incontro con l’agente (Di martedì 14 giugno 2022) Paulo Dybala è sempre più vicino all’Inter. Il dialogo tra l’agente della Joya, Jorge Antun, e il Beppe Marotta proseguono spediti e a breve – nei prossimi 2/3 giorni – è previsto un nuovo incontro tra le parti per cercare di arrivare alla fumata bianca. L’accordo non è ancora stato trovato (dunque la trattativa non è chiusa) ma l’Inter è l’unico club che ha mosso passi concreti con il calciatore e, al momento, tutto lascia presagire un matrimonio imminente. Trattative avanzate RICCARDO ANTIMIANI L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta durante l’assemblea straordinaria della Lega Serie A nella sede del Coni a Roma, Italia, 4 marzo 2020Se l’intesa sulla durata dell’accordo è già stata trovata – l’Inter ha proposto un quadriennale – resta ancora da colmare la ... Leggi su open.online (Di martedì 14 giugno 2022) Pauloè sempre più vicino. Il dialogo tradella Joya, Jorge Antun, e il Beppe Marotta proseguono spediti e a– nei prossimi 2/3 giorni – è previsto untra le parti per cercare di arrivare alla fumata bianca. L’accordo non è ancora stato trovato (dunque la trattativa non è chiusa) ma l’Inter è l’unico club che ha mosso passi concreti con il calciatore e, al momento, tutto lascia presagire un matrimonio imminente. Trattative avanzate RICCARDO ANTIMIANI L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta durante l’assemblea straordinaria della Lega Serie A nella sede del Coni a Roma, Italia, 4 marzo 2020Se l’intesa sulla durata dell’accordo è già stata trovata – l’Inter ha proposto un quadriennale – resta ancora da colmare la ...

