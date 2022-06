“Dov’è il tuo microfono” | la gaffe dell’inviato di La7 a Palermo durante la Maratona Mentana | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 14 giugno 2022) Un errore che può capitare a tutti, anche a chi calca da tempo gli schermi televisivi e racconta quotidianamente la realtà dalle strade del nostro Paese. Unache, di fatto, ha solamente un effetto comico che fa sorridere nel mare magnum dell’informazione perennemente in diretta, soprattutto quando si tratta di seguire eventi live come le elezioni. Ed è quel che è accaduto al giornalista di La7 – inviato aper seguire le operazioni di spoglio delle Amministrative nel capoluogo siciliano – Giovanni Marinetti.il tuo? pic.twitter.com/hX8QS4WdkD — giornalisti out of context (@giornalistiooc) June 13, 2022 Marinetti, ladi La7 senzaQuando il direttore del Tg di La7, nel corso dell’infaticabile ...